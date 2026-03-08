إعلان

قصة كفاح ملهمة.. حكاية "أم" بالشرقية تعمل في 3 وظائف من أجل أبنائها (صور)

كتب : ياسمين عزت

08:38 م 08/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (7)
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (4)
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (2)
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (3)
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (5)
  • عرض 7 صورة
    حكاية أم بالشرقية تكافح بـ3 وظائف من أجل أبنائها (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، تعيش سماح سعيد، 35 عامًا، قصة كفاح حقيقية، حيث تواجه قسوة الحياة بعمل متواصل وصبر لا ينقطع. أم لثلاثة أطفال، حملت مسؤوليتهم كاملة، فتعددت وظائفها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ثلاث وظائف في يوم واحد

تعمل سماح عاملة نظافة في مدرسة خلال النهار، وتتابع عملها في مستشفى سنهوت في ورديات ليلية تمتد من الحادية عشرة مساءً حتى السابعة صباحًا. لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغطية مصاريف الأسرة، فتستغل شهر رمضان في بيع البوظة في الشوارع للحصول على دخل إضافي.

الكنافة البلدي.. مصدر رزق وسند إنساني

قبل عشر سنوات، تعلمت سماح صناعة الكنافة البلدي من السيدة سناء، صديقة والدتها، التي علمتها أسرار العجين وكيفية تحضير الكنافة الطازجة التي تجذب الناس برائحتها قبل شكلها، لتصبح هذه المهنة مصدر رزق أساسي لها.

يوم يبدأ قبل السحور ولا ينتهي

في رمضان، يبدأ يوم سماح قبل السحور بإعداد الكنافة ويستمر العمل حتى ساعات الصباح الأولى، لتتوجه بعدها إلى عملها بالمستشفى أو المدرسة، ثم تعود لاستكمال التحضير لليوم التالي.

أمومة لا تتوقف رغم التعب

على الرغم من إرهاقها المستمر، تحرص سماح على تعليم ابنتها صناعة الكنافة لتستطيع الاعتماد على نفسها مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية التعليم لأطفالها، ساعية لأن يصبحوا مستقلين وذوي شأن في المستقبل.

وتختتم سماح حديثها قائلة: «كل حلمي عيالي ما يحتاجون لحد، ولا أنا أخذلهم، وبشتغل عشانهم، ومابنامش إلا ساعة ولا ساعتين في اليوم، وصحتي وحياتي فداهم».

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصة كفاح أم مصرية امرأة تعمل 3 وظائف قصص إنسانية في مصر أم تكافح من أجل أطفالها الشرقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
فيديوهات رمضان

د. مصطفى الفقي: مصر لم تعد الشقيقة الكبرى.. وعبدالناصر لم يكن متهورا
الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
أخبار البنوك

الجنيه يفقد 9% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- تشييع جثمان زوجة الشحات مبروك في كفر الشيخ
صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات
شئون عربية و دولية

صاروخ إيراني يحقق إصابة مباشرة في تل أبيب ويسفر عن إصابات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان