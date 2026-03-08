إعلان

رقابة مكثفة على مياه الشرب في قليوب وقرى طنان وكوم أشفين (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

04:52 م 08/03/2026 تعديل في 04:52 م
يواصل معمل مياه الشرب بفرع قليوب تنفيذ أعمال المتابعة الدورية لجودة مياه الشرب بمدينة قليوب وقريتي طنان وكوم أشفين، وذلك ضمن خطة الشركة لمراقبة جودة المياه وضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على تقديم مياه شرب آمنة وصحية للمواطنين.

سحب وتحليل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات

وتتم أعمال المتابعة من خلال سحب عينات دورية من مختلف نقاط شبكات المياه ومحطات الإنتاج، ثم تحليلها داخل المعمل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقام فريق المعمل بسحب عدد من العينات من الشبكات والمنازل ونقاط المياه المختلفة، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية اللازمة، بهدف التأكد من سلامة المياه وجودتها قبل وصولها إلى المواطنين.

توجيهات الإدارة لتعزيز الرقابة على المياه

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بضرورة تكثيف أعمال المراقبة والتحاليل الدورية لمياه الشرب في جميع مدن وقرى المحافظة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من سلامة المياه المقدمة لهم.

رقابة مستمرة لضمان تقديم خدمة آمنة

وأكدت الشركة استمرار أعمال المتابعة والرقابة الدورية على مدار الساعة من خلال معاملها المنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لضمان استدامة تقديم خدمة مياه شرب مطابقة لأعلى معايير الجودة، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الصحة العامة.

