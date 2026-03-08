لقي عامل مصرعه، وأُصيب آخر بإصابات متفرقة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما داخل موقع إنشاء برج سكني بمنطقة 24 أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية.

إخطار أمني وانتقال قوات الشرطة والإسعاف



وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة داخل موقع بناء برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة 24 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اختلال التوازن وراء الحادث



وبالانتقال والفحص تبين أن العاملين كانا يؤديان أعمالًا إنشائية أعلى السقالة داخل موقع البناء، قبل أن يختل توازنهما ويسقطا من ارتفاع، ما أسفر عن إصابة أحدهما بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، بينما أصيب الآخر بجروح وإصابات متفرقة.

نقل المصاب والمتوفى إلى المجمع الطبي



وقامت سيارات الإسعاف بنقل العامل المصاب والمتوفى إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث جرى إيداع جثمان العامل المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يخضع المصاب للفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

التحقيق في ملابسات الواقعة



وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.