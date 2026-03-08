إعلان

مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من سقالة ببرج سكني في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

03:41 م 08/03/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي عامل مصرعه، وأُصيب آخر بإصابات متفرقة، إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما داخل موقع إنشاء برج سكني بمنطقة 24 أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية.

إخطار أمني وانتقال قوات الشرطة والإسعاف


وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بسقوط عاملين من أعلى سقالة داخل موقع بناء برج سكني تحت الإنشاء بمنطقة 24 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة يرافقها عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

اختلال التوازن وراء الحادث


وبالانتقال والفحص تبين أن العاملين كانا يؤديان أعمالًا إنشائية أعلى السقالة داخل موقع البناء، قبل أن يختل توازنهما ويسقطا من ارتفاع، ما أسفر عن إصابة أحدهما بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، بينما أصيب الآخر بجروح وإصابات متفرقة.

نقل المصاب والمتوفى إلى المجمع الطبي


وقامت سيارات الإسعاف بنقل العامل المصاب والمتوفى إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، حيث جرى إيداع جثمان العامل المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما يخضع المصاب للفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

التحقيق في ملابسات الواقعة


وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية سقوط عامل من سقالة المجمع الطبي بالإسماعيلية حوادث الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
شئون عربية و دولية

غرق قاطرة إماراتية بمضيق هرمز وفقدان 3 بحارة إندونيسيين
بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور
أخبار المحافظات

بالبكاء والدموع.. انهيار الشحات مبروك لحظة توديع زوجته في كفر الشيخ- صور

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
أخبار المحافظات

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية
جنة الصائم

احتلم في نهار رمضان ولم يرَ الماء ..هل عليه غسل وما حكم صيامه؟.. داعية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن إطلاق الموجة 28 من الصواريخ برأس حربي عنقودي تجاه إسرائيل
3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه