في لحظات قد تبدو عادية، قد تُكتب نهاية بطل دون أن يدري. كان الصباح قد بدأ للتو في شوارع الهرم، والحركة تدب في الطرقات، كعادته خرج شاب في مقتبل العمر يبحث عن رزقه في محل "فطاطري" إلا أنه لم يعلم أن هذا اليوم سيحمل اسمه إلى الناس جميعًا، لكن كحكاية بطولة انتهت بمشهد حزين.

محمد جمال، الشاب الذي عرفه الجيران بطيبته وهدوئه، وجد نفسه فجأة أمام موقف لم يتردد فيه لحظة؛ صرخة استغاثة قطعت سكون الصباح، لتبدأ بعدها قصة ستتحول سريعًا إلى حديث المدينة.

صرخة استغاثة



في منطقة كعابيش بالهرم غرب الجيزة، حاولت طالبتان الإفلات من شخصين على دراجة نارية لاحقاهما في محاولة لسرقة متعلقاتهن. لم يتجاهل محمد المشهد، بل سارع لحماية الفتاتين وأدخلهما إلى محل قريب ليبعدهما عن الخطر إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.

فحين ابتعد المعتديان بحقيبة الطالبتين، اندفع محمد خلفهما دون تردد، واستطاع بالفعل اللحاق بهما وانتزاع الحقائب وإعادتها إلى صاحبتيها. لحظة انتصار صغيرة، لكنها لم تكن نهاية الحكاية.

انتقام مفاجئ

بعد دقائق، عاد المعتديان مرة أخرى. لم يعودا هذه المرة بحثًا عن المال، بل مدفوعين بالرغبة في الانتقام. الشابان باغتا "محمد" برش مادة خانقة في وجهه بينما كان صائمًا، قبل أن يتحول المشهد إلى اعتداء عنيف استخدمت فيه الحجارة وقطع الطوب لتحطيم المكان والاعتداء عليه.

وسط هذا العنف، سقط الشاب أرضًا منهكًا، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بما تعرض له.

"كان سند البيت"

داخل منزل الأسرة، لا يزال وقع الصدمة حاضرًا. حسب حديث الجيران الابن البار بأهله كان بمثابة عمود البيت بعد وفاة والده، إذ تحمل مسؤولية إعالة الأسرة المكونة من خمسة أفراد.

كان يعمل بلا توقف ليجهز شقيقته الطبيبة لزفاف كان مقررًا خلال أسابيع قليلة، لكن الفرح تحول فجأة إلى عزاء في حين تضع الأسرة ثقتها ثقتها في العدالة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن رحيل "قتيل الشهامة".

تحرك أمني سريع

الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة أسفرت عن وفاة شاب داخل دائرة قسم الهرم. وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات وكشف تفاصيل الواقعة.

تحريات المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت أن المجني عليه تدخل رفقة صديق له لمساعدة فتاة تعرضت للسرقة في الطريق، قبل أن تتطور المواجهة إلى اشتباك مع المتهمين.

بعد جمع المعلومات وتقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وأقرا بواقعة السرقة والدخول في مشاجرة مع الضحية وصديقه بعد محاولتهما استعادة المسروقات.