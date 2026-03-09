تسيطر حالة من الحزن العميق على أهالي قرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، بعد فقدان الشاب كريم أيمن الجميل (23 عامًا) أثناء رحلة صيد في المياه العميقة للبحر المتوسط بمحافظة بورسعيد. الأسرة، التي تعولها والدته وأشقاؤه الثلاثة الأيتام بعد وفاة والده قبل عام، ترابط على شواطئ بورسعيد منذ أكثر من 72 ساعة في انتظار انتشال جثمانه.

تفاصيل الحادث وظروف الفقدان

تعرض كريم للغرق أثناء عمله على مركب صيد يبعد عن شواطئ بورسعيد نحو 40 كيلومترًا، بعد أن اضطر للعمل صيادًا في المحافظة لتعويض توقف الصيد ببحيرة قارون نتيجة الملوثات البيئية. من جانبه، أكد أحد أقارب الضحية أن الشاب كان العائل الوحيد لأسرته بعد وفاة والده، وأن سقوطه في المياه العميقة سبب صدمة كبيرة لدى الأسرة والمجتمع المحلي.

جهود الإنقاذ وتدخل المجتمع المحلي

طالب أهالي كريم الجهات المختصة بتكثيف عمليات البحث وزيادة فرق الإنقاذ البحري، واستدعاء "غواصين الخير" المتطوعين للمساهمة الفورية في البحث، خاصة مع خبرتهم في التعامل مع تيارات المياه العميقة. كما تم توجيه الطلبات بتوفير كشافات إضاءة ليلية ومعدات حديثة لمسح قاع البحر لتسريع عملية انتشال الجثمان.

دعم أهالي بورسعيد وروح التعاون المصري

وأكد أحد المتواجدين من أهالي بورسعيد أن المجتمع المحلي لم يبخل في تقديم الدعم المادي والمعنوي لأهالي الضحية، مشيرًا إلى أن الصيادين المحليين يساهمون بشكل فعّال في عمليات البحث، وهو ما يعكس الروح المصرية الأصيلة في مساعدة الغريب في أزمته.

نداء عاجل للسلطات والمسؤولين

ناشد أقارب كريم المسؤولين، بما في ذلك محافظ بورسعيد وخفر السواحل، بالتدخل الفوري وإنهاء مأساة الأسرة عبر انتشال الجثمان لتتمكن الأسرة من دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم، مع تكريم ذكراه وسط أهله وذويه.