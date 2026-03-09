إيران: صواريخنا المستقبلية ستزن أكثر من طن واحد للرأس الحربي

أكد العميد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، أن الصواريخ المستقبلية التي ستطلقها طهران لن تحمل أي رأس حربي يقل وزنه عن طن واحد، مشيرًا إلى تعزيز القدرات الدفاعية للصواريخ الإيرانية.

في السياق نفسه، نقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن عباس عراقجي تحذيره لواشنطن من محاولة مهاجمة إيران من قواعدها في المنطقة.

وأكد أن الإجراءات التي تتخذها طهران دفاعية بالكامل وليست موجهة ضد دول الجوار، بل تستهدف حماية البلاد من أي مصدر عدوان محتمل.