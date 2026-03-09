يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًا بمشاركة عدد من الوزراء، لعرض مستجدات الأوضاع في ضوء تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، والإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع التطورات الإقليمية.

نتائج اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الجارية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد المصري وعدد من القطاعات الحيوية.



وأكد "مدبولي" أن اللجنة ستواصل الانعقاد بشكل دوري لمتابعة التطورات أولًا بأول، مشددًا على أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مع تأكيد تضامنها الكامل مع الدول العربية ورفض أي اعتداءات تمس سيادتها وأمنها.



واستعرض الاجتماع سيناريوهات التعامل مع التداعيات المحتملة، إذ أقرت اللجنة حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تشمل تقليص السفريات الرسمية وإلغاء بعض الفعاليات الحكومية، إلى جانب مراجعة استهلاك الوقود والتوسع في النقل الجماعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.



وناقشت اللجنة تداعيات الأزمة على قطاعات السياحة والبترول، مع التأكيد على دعم القطاعات المتأثرة وضمان استقرار السوق المحلية.



