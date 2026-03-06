شهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة إقبالًا كثيفًا من المهندسين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة على مقعد النقيب، بين الدكتور رمضان عبد العال والدكتور محمد الجوهري، بعد عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية في الجولة الأولى من انتخابات التجديد النصفي.

إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة

أكد المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية، أن كافة الاستعدادات اكتملت لإجراء جولة الإعادة تحت إشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشيرًا إلى فتح باب التصويت منذ الصباح الباكر وتوافد المهندسين بكثافة على اللجان.

أتوبيسات لنقل المهندسين وتسهيـل مشاركتهم

قال حرز إن اللجنة خصصت أتوبيسات لنقل المهندسين من عدة أحياء، بينها مدينة بورفؤاد أمام مسجد الشعراوي وحي الزهور، لتسهيل وصول أعضاء الجمعية العمومية إلى مقر النقابة والمشاركة الفعالة في التصويت.

إعلان النتائج فور الفرز

أوضح حرز أن النتائج ستعلن فور انتهاء عمليات التصويت والفرز، بحضور ممثلي المرشحين وتحت الإشراف القضائي الكامل، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على خروج الانتخابات بصورة تليق بالنقابة وتحافظ على حيادها تجاه جميع المرشحين.