أسفرت عملية فرز الأصوات بانتخابات نقابة المهندسين فى محافظة المنيا عن فوز الدكتور منصور عبدالرسول بمقعد النقيب بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وحصل عبدالرسول على 631 صوتاً مقابل 457 صوتاً لمنافسه الوحيد الدكتور أحمد البدوي.

وكانت أسفرت نتيجة الانتخابات على باقِ مقاعد مجلس النقابة والتي عُقدت الجمعة الماضية عن فوز كل من:

مقعد كهرباء:

اللواء مهندس زكريا الشيمي.

مقاعد المدني :

المهندس كاميليا عبدالعزيز.

المهندس مصطفى مجدي.

المهندس محمد عبدالمنعم .

مقاعد العمارة:

المهندس أحمد الرويدي.

المهندس محمود صفوت .

مقعد الكيمياء:

المهندسة: إيمان رشدي.