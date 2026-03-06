هزّت واقعة مأساوية، مساء اليوم الجمعة، أهالي الوادي الجديد، بعدما لقي شابان مصرعهما اختناقًا داخل ورشة إصلاح مغلقة بالمدينة الحرفية في مركز الفرافرة، إثر استنشاق كمية كبيرة من عادم الدراجات النارية، في حادث أعاد التحذير من خطورة العمل داخل الأماكن المغلقة دون تهوية كافية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد، بقيادة اللواء وليد منصور مدير أمن المحافظة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وعلى الفور جرى رفع درجة الاستعداد والتعامل مع البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص، تبين مصرع كل من فهمي عبدالعزيز فهمي السيد، 26 عامًا، ومقيم بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة، وطه عبدالحميد عبدالبديع علي جاد، 35 عامًا، ومقيم بالقرية نفسها في مركز الفرافرة، وذلك بعد تعرضهما للاختناق نتيجة استنشاق عادم الدراجات النارية داخل ورشة إصلاح بالمدينة الحرفية بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد.

وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، كما حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بالكامل.

وتواصل النيابة العامة إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة، وبيان ما إذا كانت الورشة تستوفي اشتراطات السلامة والتهوية، خاصة مع ارتباط الوفاة باستنشاق عوادم الدراجات النارية داخل مكان مغلق.