العثور على طفلة رضيعة مجهولة الهوية في أحد شوارع سمسطا ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:12 م 06/03/2026

العثور على رضيعة مجهولة الهوية

عثر أهالي مدينة سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، على طفلة رضيعة حديثة الولادة مجهولة الهوية، في أحد شوارع المدينة بالقرب من مقر النادي الثقافي.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بعثور الأهالي على طفلة رضيعة ملقاة في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الطفلة حديثة الولادة وترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها أية علامات ظاهرية تشير إلى تعرضها لإصابات.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى سمسطا المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها والاطمئنان على حالتها الصحية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بإيداع الطفلة بإحدى الحضانات لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، بينما يكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى هوية ذوي الطفلة.

رضيعة مجهولة سمسطا بني سويف

