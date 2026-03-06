سان فرانسيسكو (أ ب)

قال مسؤولون إن رجلين هاجما اثنين من رجال الأمن يعملان ضمن الحرس الخاص لعمدة سان فرانسيسكو، دانيال لوري. ولم يتعرض لوري لأي أذى.

وكان المشتبه بهما، اللذان تم احتجازهما، ضمن مجموعة أعاقت سيارة لوري وفريق حراسته مساء أمس الخميس في حي تندرلوين المضطرب.

وأفاد شهود عيان لموقع "ميشن لوكال" الإخباري في سان فرانسيسكو بأن الرجلين تصرفا بعنف بعد أن طلب أحد رجال الأمن منهما الابتعاد.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وسائل الإعلام أحد الحراس الشخصيين مرتديا بدلة وهو يصارع رجلا قام بإلقائه أرضا.

ولم يتضح سبب تواجد لوري في حي تندرلوين، وهو حي يشتهر بتجارة المخدرات وتعاطيها علنا، لكنه كثيرا ما يتجول في أرجاء المدينة.