وجّه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر الأسطوانات وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك استجابة منه لشكاوى بعض المواطنين بشأن نقص أسطوانات البوتاجاز في عدد من المناطق،

وأكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ تم توفير دعم إضافي لمحافظة سوهاج يبلغ "150" ألف أسطوانة بوتاجاز تُضاف إلى الحصة الأساسية للمحافظة، والتي تبلغ مليون و500 ألف أسطوانة، على أن يتم توزيعها وفقًا للمناطق التي ظهرت بها الشكاوى.

وأوضح "التوني" أنه تم تخصيص مفتش مقيم بكل مستودع بوتاجاز للإشراف المباشر على عملية التوزيع، ومتابعة وصول الأسطوانات إلى المواطنين، إلى جانب متابعة عملية التوزيع التي تتم من خلال المتعهدين، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة وعدم حدوث أي تلاعب.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تشديد الرقابة الصارمة على تداول أسطوانات البوتاجاز، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو البيع في السوق السوداء.

كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بمديرية التموين وربطها بغرفة أزمات المحافظة، للتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد من المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل غرف العمليات لمتابعة الموقف أولًا بأول والتدخل السريع حال حدوث أي نقص مفاجئ، بما يضمن انتظام التوريد وتوافر الأسطوانات بكافة مراكز وقرى المحافظة.