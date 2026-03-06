كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

تفاصيل "خناقة بالخرطوش" في الإسماعيلية

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة ثالث الإسماعيلية تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ وكشف ملابساته.

خلاف على دراجة نارية سبب خناقة الإسماعيلية

وأظهرت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الطرف الأول يضم 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأصيب أحدهم برش خرطوش، بينما يضم الطرف الثاني 4 أشخاص لهم معلومات جنائية أيضًا، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن الخلاف بين الطرفين نشب بسبب نزاع حول شراء دراجة نارية، قبل أن يتطور إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان السباب والاعتداء بالضرب.

وخلال المشاجرة، أطلق أحد أفراد الطرف الثاني عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش كانت بحوزته، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول، فيما أقدم أحد أفراد الطرف الأول على إشعال النيران في الدراجة النارية محل الخلاف.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم بندقيتا خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.