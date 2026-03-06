إعلان

خلاف على محل يتحول لـ"خناقة بالسلاح" في شبرا الخيمة

كتب : صابر المحلاوي

10:48 م 06/03/2026

اعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تداول مقطعي فيديو يظهران تعدي مجموعة أشخاص على شاب بسبب خلاف على محل تجاري يملكه والده، الواقعة تحولت إلى اعتداء بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لإصابة الشاب وشقيقه بجروح متفاوتة.

تفاصيل "خناقة" شبرا الخيمة

تبين من التحريات أن الشاكي، عامل مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، تعرض للتعدي على يد أحد الأشخاص وشقيقه، المقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بعد اعتراضهم على تحريره محضر ضد والدهم بشأن سرقة من داخل المحل.

خلال الواقعة، أُصيب شقيق الشاكي بجروح نتيجة استخدام السلاح الأبيض، فيما قام المعتدين بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في الطريق العام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مشاجرة مسلحة اعتداء بالسلاح شبرا الخيمة أمن القليوبية

