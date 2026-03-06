إعلان

الداخلية: مصرع عنصر جنائي بعد إطلاق النار على عامل بمحطة معالجة مياه القطامية

كتب : صابر المحلاوي

10:50 م 06/03/2026

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع عنصر جنائي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل حادث مأساوي وقع بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة القطامية بالقاهرة، حيث تعرض أحد العاملين لإطلاق نار من قبل عنصر جنائي أثناء مشاجرة.

التحريات بشأن إطلاق النار على عامل بمحطة معالجة مياه القطامية

وأوضحت التحريات أن الحادث وقع بتاريخ 5 مارس الجاري، حين توجه المتهم، الذي سبق اتهامه في قضايا مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه، إلى مقر المحطة طالبًا فرصة عمل، وعند رفض العاملين له أقدم على التعدي عليهم بالسب والضرب وأطلق النار على أحدهم قبل أن يلوذ بالفرار.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان اختبائه بالظهير الصحراوي بطريق العين السخنة، وعند محاصرته بادر بإطلاق أعيرة نارية على القوات، ما أدى إلى مصرعه، وعُثر بحوزته على البندقية الآلية المستخدمة في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة جاري، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

مصرع متهم شرطة القطامية إطلاق نار وزارة الداخلية

