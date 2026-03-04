إعلان

محافظ الإسكندرية يبحث مع "رجال الأعمال" سبل دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل -صور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

05:48 م 04/03/2026
    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد رجال الأعمال
    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد رجال الأعمال ٣
    محافظ الإسكندريةيبحث دعم الاستثمار مع رجال الأعمال
    محافظ الإسكندرية يستقبل وفد رجال الأعمال ٥

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بمقر ديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للأعمال بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم التنمية الشاملة.


جاء ذلك بحضور كل من؛ اللواء أحمد حبيب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، محمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وخلال اللقاء، هنأ أعضاء مجلس إدارة الجمعية المهندس أيمن عطية بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للمدينة، مؤكدين حرص مجتمع الأعمال على استمرار التعاون البناء مع الأجهزة التنفيذية لدعم الحراك التجاري في الثغر.

تنسيق مستمر وجذب للمبادرات

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بأعضاء الجمعية، مشيدًا بدورهم كشريك أساسي في خدمة المجتمع بالإسكندرية.
وأكد عطية أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مستمرًا لوضع أطر واضحة للتعاون المشترك، مشددًا على أن المحافظة منفتحة تمامًا على كافة المبادرات الجادة التي تسهم في تنشيط الاستثمار وتعظيم المقومات الاقتصادية للمدينة.

فيما أعرب محمد هنو، رئيس الجمعية، عن دعم رجال الأعمال الكامل لخطط المحافظة التنموية، بما يرسخ مكانة الإسكندرية مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا رائدًا.

