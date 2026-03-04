استعرض اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مقترح تصميم وتنفيذ كوبري عائم جديد بمحور منتصف البلد، يهدف إلى تحقيق الربط المباشر بين مدينتي بورسعيد الواقعة جغرافيًا في قارة أفريقيا ومدينة بورفؤاد في قارة آسيا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الطرق والنقل وتحقيق السيولة المرورية.

استجابة للزيادة السكانية

واستمع المحافظ إلى عرض تقديمي حول التصميم المقترح للكوبري، والذي يأتي استجابةً للزيادة الملحوظة في الكثافات السكانية بمدينة بورفؤاد، خاصة بعد التوسع في المشروعات السكنية الجديدة، بما يتطلب تعزيز محاور الربط وتحقيق انسيابية الحركة بين المدينتين.

تنسيق مع هيئة قناة السويس

وأكد محافظ بورسعيد أهمية المشروع في الحد من التكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختصة وشبكات المرافق وهيئة قناة السويس، باعتبار المشروع من الملفات الحيوية التي تتطلب تكامل الجهود لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

مواصفات الكوبري الجديد

ومن المقرر أن يربط الكوبري بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، ويتكون من 6 "بنتونات" عائمة بطول 70 مترًا، بالإضافة إلى كوبري علوي يسمح بمرور العائمات الصغيرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات النقل البري وحركة الملاحة.