تحولت لحظة عتاب الأب لابنه في محل عمله بمحرم بك بالإسكندرية إلى مأساة تهز المجتمع المحلي، بعدما أقدم الشاب على مهاجمة والده بسكين، في واقعة جسدت أبشع صور العقوق وتجاوز حدود الاحترام والرحمة بين الأبناء وآبائهم.

عتاب الأب ونكران الابن

تعود أحداث القضية رقم 20102 لسنة 2025 جنايات محرم بك، حين قصد الأب "م. م. ع" محل عمل نجله "م. م. م" لمعاتبته على تقصيره وإهماله المتكرر.

وبالرغم من حسن نية الأب ورغبته في إصلاح مسار ابنه، باغته الأخير بسكين طعنه مرتين؛ الأولى استقرت في صدر الأب، والثانية أصابته في يده أثناء محاولته الدفاع عن نفسه، ليسقط مضرجًا في دمائه أمام زملائه والمارة.

رحلة النجاة وضبط المتهم

نُقل الأب على وجه السرعة إلى المستشفى بين الحياة والموت، فيما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كشفت التحقيقات أن الشاب فقد السيطرة على أعصابه فورا بعد عتاب والده، متجردًا من أي شعور بالرحمة تجاه صلة الرحم.

حكم القضاء.. رادع للابن العاق

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار سمير علي شرباش وعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس وسامح سعيد سمك إلى كل تفاصيل الواقعة، وصنفت الجريمة ضمن "الشروع في القتل".

وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس لمدة عامين مع الشغل وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، في رسالة رادعة لمن تسول له نفسه التطاول على والديه.

رغم التئام الجروح الجسدية للأب، إلا أن صدمة تعرضه للطعن على يد فلذة كبده ستظل جرحًا نفسيًا غائرًا، لتظل الواقعة شاهدة على أبشع صور العقوق في المجتمع السكندري.