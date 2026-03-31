قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمود بدوي، اليوم الثلاثاء، فصل طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عبد الرحمن شكري الثانوية بنين لمدة عام دراسي كامل، وذلك بسبب سلوكه غير السوي مع أحد المعلمين.

وأشارت المديرية، في بيان لها، أن القرار يأتي في إطار تحقيق الانضباط داخل المدارس، والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية، واحترام مكانة المعلم.

تفاصيل الواقعة

وأشارت إلى أن الطالب "ع.م"، المقيد بالصف الثاني الثانوي، صدر بحقه القرار بعد ارتكابه سلوكًا غير لائق تجاه معلمه داخل المدرسة.

وشددت مديرية التعليم على أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المعلم وتعزيز مكانته، مؤكدة أن احترام المعلم يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس هذه القيم.