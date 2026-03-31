تعليم بورسعيد تقرر فصل طالب ثانوي عاماً لتجاوزه في حق معلمه

كتب : طارق الرفاعي

09:10 م 31/03/2026

محمود بدوي وكيل تعليم بورسعيد

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمود بدوي، اليوم الثلاثاء، فصل طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عبد الرحمن شكري الثانوية بنين لمدة عام دراسي كامل، وذلك بسبب سلوكه غير السوي مع أحد المعلمين.
وأشارت المديرية، في بيان لها، أن القرار يأتي في إطار تحقيق الانضباط داخل المدارس، والحفاظ على هيبة المؤسسة التعليمية، واحترام مكانة المعلم.

تفاصيل الواقعة

وأشارت إلى أن الطالب "ع.م"، المقيد بالصف الثاني الثانوي، صدر بحقه القرار بعد ارتكابه سلوكًا غير لائق تجاه معلمه داخل المدرسة.
وشددت مديرية التعليم على أن القرار يأتي تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المعلم وتعزيز مكانته، مؤكدة أن احترام المعلم يمثل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس هذه القيم.

فيديو قد يعجبك



أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا (تقييمات)
رياضة عربية وعالمية

أفضل لاعب في مباراة مصر وإسبانيا (تقييمات)
لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

لماذا يتجه المستثمرون للدولار بدلًا من الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يجيبون
يارا السكري بدون مكياج وجومانا مراد في أحدث ظهور.. لقطات النجوم خلال 24
زووم

يارا السكري بدون مكياج وجومانا مراد في أحدث ظهور.. لقطات النجوم خلال 24
حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
حوادث وقضايا

حادث مروع على الطريق الأوسطي.. والأمن يكشف حصيلة الضحايا (صور)
فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية
شئون عربية و دولية

فاتورة "هرمز" ترهق الموازنات.. قفزات تاريخية في أسعار الوقود في الدول العربية

