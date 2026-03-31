أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد حراكًا إنشائيًا غير مسبوق في قطاع الأبنية التعليمية، مؤكدًا أن احتفالات العيد القومي هذا العام تتوج بافتتاح ووضع حجر أساس عدد من الصروح التعليمية الجديدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية للتعليم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة بأحدث الوسائل لأبناء المحافظة، مشددًا على أن «بناء الإنسان» يبدأ من توفير منشأة تعليمية لائقة ومتكاملة الإمكانيات.

وأكد كدواني أن هذه الطفرة الإنشائية تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل أجيال المنيا، حيث يجري العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن وصول خدمة تعليمية متميزة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يكتسب قيمة إضافية بدخول هذه الصروح التعليمية الخدمة كقلاع للعلم والمعرفة.

واستعرض المحافظ تفاصيل المشروعات، موضحًا أنه سيتم وضع حجر الأساس لـ7 مدارس جديدة، تشمل:

مدرسة مغاغة الثانوية الصناعية (إحلال جزئي وصيانة) بإجمالي 27 فصلًا، ومدرسة الشعب للتعليم الأساسي ببني مزار (إحلال جزئي) بإجمالي 46 فصلًا، ومدرسة أبو بكر الصديق بإدقاق المسك بمطاي (إحلال جزئي وصيانة) تضم 10 فصول، ومدرسة مجمع الجزائر للتعليم الأساسي بسمالوط (إنشاء جديد) على مساحة 5776 مترًا مربعًا وتستوعب 55 فصلًا، إلى جانب مدرسة الفولي للتعليم الأساسي بالمنيا (إحلال كلي) لـ11 فصلًا، ومدرسة بني خيار الابتدائية بأبوقرقاص (إحلال جزئي) لـ26 فصلًا، ومدرسة تانوف للتعليم الأساسي بديرمواس والتي تشهد توسعة بإضافة 9 فصول.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 9 مدارس أصبحت جاهزة للتشغيل، من بينها مدرسة المسيد للتعليم الأساسي بالعدوة (إنشاء جديد) بـ22 فصلًا، وتوسعة مدرسة أبا البلد الإعدادية بنات بمغاغة بـ15 فصلًا، إلى جانب إنشاء مبنى إداري جديد لإدارة بني مزار التعليمية.

وأضاف أن الأعمال شملت أيضًا توسعة وصيانة عدد من المدارس، منها مدرسة شلقام إعدادي/ثانوي ببني مزار، ومدرسة النهضة الابتدائية بمطاي، ومدرسة الوفاء 2 للتعليم الأساسي بسمالوط، ومدرسة المستقبل بني خيار بأبوقرقاص، ومدرسة شرموخ بملوي، بالإضافة إلى مدرسة نزلة السرو للتعليم الأساسي بأبوقرقاص، التي تم إنشاؤها بطاقة استيعابية تصل إلى 44 فصلًا.

وأشار إلى استمرار العمل في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها صيانة وتطوير مدرسة المنيا الثانوية الصناعية الجديدة بنين، والإحلال الكلي لمدرسة الشعب الابتدائية بمطاي، وإنشاء مبنى إداري جديد لإدارة ملوي التعليمية، بما يعزز جهود التطوير المتكامل للمنظومة التعليمية والإدارية بالمحافظة.