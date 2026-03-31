استمرار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:56 م 31/03/2026
    استمرار الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي
تواصل محافظة الإسماعيلية تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي انطلقت في 28 مارس 2026، على أن تمتد لتشمل جميع مراكز وقرى المحافظة.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وبإشراف الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

حملات توعية ميدانية بالقنطرة شرق


أكد الدكتور زكريا هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة شملت تنفيذ ندوات توعوية بقرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق، لتعريف المربين بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية.

متابعة مستمرة للجان التحصين


أشار إلى أنه تم تنفيذ مرور ميداني على لجان التحصين بمختلف القرى، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر اللقاحات ووصولها إلى جميع المربين بكفاءة.

دعوة للمربين للتعاون


وناشدت مديرية الطب البيطري جميع المربين بضرورة التعاون مع فرق التحصين، والالتزام بالمواعيد المحددة، واتباع الإرشادات البيطرية، بما يسهم في حماية الماشية والحد من انتشار الأمراض.

دعم الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي


وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم المربين، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

