أدى الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأربعاء، بساحة مسجد الحسين نطاق حي المناخ، وسط أجواء إيمانية رائعة.

تكبيرات العيد

وردد المصلون تكبيرات العيد قبل الصلاة، وسط فرحة عارمة من الجميع خاصة الأطفال، الذين ارتدوا الملابس الجديدة، في الوقت الذي غلب لون الجلباب الأبيض على المشهد.

محافظ بورسعيد

في سياق متصل، أدى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى بالمسجد العباسي نطاق حي العرب، رفقة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، متقدمًا بخالص التهاني القلبية إلى أبناء بورسعيد الباسلة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، داعيًا الله أن يعيده على مصر وأبنائها بالخير واليمن والبركات.

محبة وتراحم

وأكد محافظ بورسعيد، أن هذه المناسبة المباركة تمثل فرصة لتعزيز قيم التراحم والمحبة بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أهمية تضافر كافة الجهود والعمل الجاد لمواصلة مسيرة البناء والتنمية من أجل رفعة وازدهار المحافظة.





