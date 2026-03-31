محافظ جنوب سيناء يلتقي قيادات شركة بترول بلاعيم

كتب : رضا السيد

11:52 ص 31/03/2026
    وصول المحافظ للمدينة
    استقبال المحافظ
    استقبال المحافظ

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية بمدينة أبورديس، اليوم الثلاثاء، لتفقد بعض المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والوقوف على مراحل التنفيذ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.

لقاء قيادات شركة بترول بلاعيم

وبدأت الجولة بعقد لقاء مع قيادات شركة بترول بلاعيم، وذلك في أول لقاء يجمعه بهم عقب توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع مختلف القطاعات الحيوية بالمحافظة.
وشدد على ضرورة توسيع نطاق المشاركة المجتمعية للشركات، والعمل على تنفيذ مبادرات تخدم أهالي المدينة، خاصة في مجالات البيئة والخدمات العامة، بما يعكس التزام تلك الشركات بدورها تجاه المجتمع المحلي.

استعراض أوجه المساهمة المجتمعية التي تقدمها الشركة

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من أوجه المساهمة المجتمعية التي تقدمها شركة بترول بلاعيم، من بينها المساهمة في توفير مكان آمن ومخصص لإيواء الكلاب الضالة، في إطار الحفاظ على التوازن البيئي والحد من المخاطر التي قد تنتج عن انتشارها، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

دغم المشروعات الخدمية والتنموية

كما جرى بحث سبل دعم عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل مدينة أبورديس، وتعزيز أطر التعاون بين المحافظة والشركة خلال المرحلة المقبلة.

المحافظ يشيد بدور شركة بترول بلاعيم

وأشاد المحافظ بما تبذله شركة بترول بلاعيم من جهود ملموسة في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعود بالنفع على المواطنين.

