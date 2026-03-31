أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة القوصية، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة لمتابعة سير العمل داخل المراكز الخدمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتيسير الإجراءات

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة العمل في ملف التصالح، وتسريع الإجراءات اللازمة لإنهاء الطلبات في أسرع وقت.

مشاركة قيادات تنفيذية في الجولة

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وحسن سعيد مدير المركز التكنولوجي بالقوصية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمركز.

تفقد أقسام المركز والاطمئنان على مستوى الأداء

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أقسام المركز التكنولوجي، واطمأن على انتظام العمل، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة بما يخفف العبء عن المواطنين. وأشاد بمستوى الأداء داخل المركز، خاصة ما يتعلق باستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وإنهاء الإجراءات المرتبطة بها.

التواصل مع المواطنين وتوجيهات بتذليل العقبات

كما تابع المحافظ الموقف الحالي لطلبات التصالح، والتقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى استفساراتهم بشأن الإجراءات والخطوات المطلوبة. ووجّه بسرعة إزالة أية معوقات وتسهيل الإجراءات، مع تكليف رئيس المركز بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تواجه سير العمل.

ملف التصالح على رأس أولويات المحافظة

وأكد محافظ أسيوط أن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة اليومية لتسريع معدلات الأداء ورفع نسب الإنجاز، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسهولة وفقًا للقانون.