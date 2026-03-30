شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع شرطة المرافق وحي غرب المنصورة، حملة موسعة لإخلاء محيط ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة من الباعة الجائلين، وذلك عقب جولة ميدانية للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رصد خلالها سيطرة الإشغالات على الشارع وتأثيرها على الحركة المرورية.

إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية

جاءت الحملة استجابة لتوجيهات المحافظ بسرعة التعامل مع المعوقات التي تعرقل انسيابية السير، حيث تم رفع التعديات وإخلاء المنطقة من الباعة الجائلين، إلى جانب التعامل مع السيارات المخالفة، بما يسهم في إعادة الانضباط للشارع.

تنسيق مع الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية

كلف طارق مرزوق، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتنفيذ حملة مكبرة، تستهدف إزالة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان استعادة المظهر الحضاري اللائق للمنطقة.

جولات يومية لمواجهة العشوائيات

أكد محافظ الدقهلية استمرار الجولات الميدانية اليومية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعوق حركة المرور أو تضر بالمصلحة العامة، مع ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل.

خطة مستمرة لتحسين الخدمات

أوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة النتائج وتحقيق رضا المواطنين.