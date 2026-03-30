بالصور- إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين

كتب : رامي محمود

12:42 م 30/03/2026
    إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين (3)
    إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين (1)
    إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين (4)
    إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين (5)
    إخلاء منطقة الشيخ حسانين بالمنصورة من الباعة الجائلين (6)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع شرطة المرافق وحي غرب المنصورة، حملة موسعة لإخلاء محيط ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة من الباعة الجائلين، وذلك عقب جولة ميدانية للواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رصد خلالها سيطرة الإشغالات على الشارع وتأثيرها على الحركة المرورية.

إزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية

جاءت الحملة استجابة لتوجيهات المحافظ بسرعة التعامل مع المعوقات التي تعرقل انسيابية السير، حيث تم رفع التعديات وإخلاء المنطقة من الباعة الجائلين، إلى جانب التعامل مع السيارات المخالفة، بما يسهم في إعادة الانضباط للشارع.

تنسيق مع الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية

كلف طارق مرزوق، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتنفيذ حملة مكبرة، تستهدف إزالة كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان استعادة المظهر الحضاري اللائق للمنطقة.

جولات يومية لمواجهة العشوائيات

أكد محافظ الدقهلية استمرار الجولات الميدانية اليومية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات تعوق حركة المرور أو تضر بالمصلحة العامة، مع ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق الانضباط الكامل.

خطة مستمرة لتحسين الخدمات

أوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة النتائج وتحقيق رضا المواطنين.

الدقهلية ميدان الشيخ حسانين إزالة الإشغالات طارق مرزوق المنصورة

فيديو قد يعجبك



صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني
زووم

صور.. تشييع جنازة الفنانة فاطمة كشري في غياب أصدقائها بالوسط الفني

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
أخبار المحافظات

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

"عاوزة حق بنتي".. والدة عروس بورسعيد ترفع صورتها أمام المحكمة
فرص غير متوقعة تنتظرك.. 3 أبراج محظوظة خلال الفترة القادمة
علاقات

فرص غير متوقعة تنتظرك.. 3 أبراج محظوظة خلال الفترة القادمة

"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي
زووم

"أزمة الإغلاق المبكر".. تحرك الموسيقيين ومقترحات تامر حسني والسبكي

تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها