جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده لإيران حال فشلت المفاوضات الراهنة واستمر إغلاق مضيق هرمز، محذرًا من "التدمير الكامل لجميع محطات الكهرباء وآبار النفط".

وقال ترامب في تدوينة عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الإثنين: "تُجري الولايات المتحدة الأمريكية مناقشات جدية مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران".

وأضاف: "جرى إحراز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لأي سبب كان -وهو ما سيحدث على الأرجح- وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا "للأعمال"، فإننا سنُنهي "إقامتنا" اللطيفة في إيران عبر تفجير وتدمير كامل لجميع محطات توليد الكهرباء لديهم، وآبار النفط، وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه أيضًا!)، وهي أهداف تعمدنا حتى الآن عدم "المساس" بها".

واستكمل: "سيكون ذلك ردًا انتقاميًا لمقتل العديد من جنودنا وغيرهم، الذين قامت إيران بذبحهم وقتلهم خلال "عهد الإرهاب" للنظام القديم الممتد لـ 47 عامًا". هنا

مهلة ترامب لإيران

وسبق أن أعلن ترامب تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.

وأمس الأحد، احتضنت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اجتماعا بمشاركة مصر والسعودية وتركيا لبحث تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل التنسيق المشترك لاحتواء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.