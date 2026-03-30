استجابة لشكاوى المواطنين.. إزالة تجمعين للنباشين في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:06 م 30/03/2026

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية حملة لإزالة تجمعات النباشين بعدد من المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع أي مظاهر تؤثر على الأمن العام والمظهر الحضاري.

إزالة تجمعات النباشين

قامت إدارة البيئة والوحدة المتكاملة لإدارة المخلفات بديوان عام المحافظة، برئاسة مروة الخولي، وبالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث، بتنفيذ حملة مكبرة أمس الأحد لإزالة تجمعين للنباشين.

مواقع التجمعات التي تم رفعها

شملت الحملة إزالة تجمع للنباشين بشارع شبين الكوم، وآخر أمام مدرسة بنك مصر، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن تضررهم من تراكم القمامة ووجود نباشين، لما يسببه ذلك من إزعاج وترويع للأهالي، خاصة الأطفال.

رفع المخلفات بالكامل

وعلى الفور، تم القضاء على التجمعين، حيث قامت الأجهزة المعنية برفع كافة المخلفات من الموقعين، وإعادة الانضباط والنظافة إلى المنطقة، في إطار الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026
الموضة

جرأة وأناقة.. نجمات يتألقن بإطلالات لافتة في حفل iHeartRadio Awards 2026

نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز
هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة
نصائح طبية

هل شعرت بهذه الأعراض في معدتك؟ 7 علامات تكشف جرثومة المعدة
عائد 17.75%.. كل ما تريد معرفته عن سند المواطن
اقتصاد

عائد 17.75%.. كل ما تريد معرفته عن سند المواطن
تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
أخبار مصر

تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة

السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من مستوى قياسي جديد 55 جنيها
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس