في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية حملة لإزالة تجمعات النباشين بعدد من المناطق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع أي مظاهر تؤثر على الأمن العام والمظهر الحضاري.

إزالة تجمعات النباشين

قامت إدارة البيئة والوحدة المتكاملة لإدارة المخلفات بديوان عام المحافظة، برئاسة مروة الخولي، وبالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، والوحدة المحلية لحي ثانِ وحي ثالث، بتنفيذ حملة مكبرة أمس الأحد لإزالة تجمعين للنباشين.

مواقع التجمعات التي تم رفعها

شملت الحملة إزالة تجمع للنباشين بشارع شبين الكوم، وآخر أمام مدرسة بنك مصر، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن تضررهم من تراكم القمامة ووجود نباشين، لما يسببه ذلك من إزعاج وترويع للأهالي، خاصة الأطفال.

رفع المخلفات بالكامل

وعلى الفور، تم القضاء على التجمعين، حيث قامت الأجهزة المعنية برفع كافة المخلفات من الموقعين، وإعادة الانضباط والنظافة إلى المنطقة، في إطار الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.