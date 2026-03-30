نائب رئيس إيران: "النظام تغير".. لكن لمضيق هرمز

كتب : وكالات

01:24 م 30/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

اعتبر محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الحديث عن "تغير النظام" لا يشير إلى النظام السياسي في إيران، وإنما إلى "نظام مضيق هرمز".

وقال عارف، عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم، لقد تغير النظام، والمقصود طبعًا هو نظام مضيق هرمز".

وأضاف أن "النظام في مضيق هرمز لن يكون كما كان في السابق"، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على تحويل ما وصفه بـ"إنجازات الميدان" إلى مكاسب اقتصادية وأمنية مستدامة.

وفي سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن ما يجري في إيران يمثل "تغييرًا في النظام"، معتبرًا أن القيادة الحالية تختلف عن سابقاتها.

كما قال ترامب إن "لا أحد يرغب في تولي قيادة إيران حاليًا"، مدعيًا أن العمليات العسكرية ضد إيران أدت إلى "تدمير 97% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، لليوم الثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيّرة، وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
