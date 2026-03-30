أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، تحقيق المحافظة المركز الثاني على مستوى الجمهورية في معدلات إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، في إنجاز يعكس حسمًا وجدية في تطبيق القانون، مشددًا على استمرار الجهود دون تهاون للقضاء على ظاهرة التعديات بشكل نهائي.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت، خلال تنفيذ أعمال الموجة 28 لإزالة التعديات، والتي استمرت في الفترة من 10 يناير حتى 27 مارس 2026، في إزالة 3879 حالة تعدٍ متنوعة، وذلك في إطار خطة الدولة لاسترداد أراضيها والتصدي لمخالفات البناء بكافة صورها.

وأشار كدواني إلى أن الحالات التي تم التعامل معها تضمنت إزالة 1627 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و1155 حالة مخالفة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، و639 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 458 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، ضمن منظومة عمل متكاملة تستهدف القضاء على التعديات ومنع تكرارها.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن نجاح تنفيذ الموجة 28 جاء نتيجة للتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات والتصدي لأي مخالفات في مهدها.

ويُذكر أن الموجة 28 نُفذت على ثلاث مراحل متتالية لضمان التغطية الشاملة، حيث بدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير 2026، تلتها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، واختُتمت بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري.