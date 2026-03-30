تسعى شركة OpenAI إلى إعادة تشكيل تجربة التسوق الرقمي من خلال تطبيق ChatGPT، لكن الطريق نحو تحويله إلى منصة تجارة إلكترونية متكاملة لم يكن سلسا كما خططت الشركة، لتنتهج استراتيجية جديدة تركز على الاكتشاف والمقارنة بدلا من الاعتماد على الشراء المباشر.

شات جي بي تي بوابة تسوق

دخلت OpenAI سباق إدماج التسوق الإلكتروني في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر تقديم ChatGPT كمساعد تسوق ذكي يربط المستخدمين بالمنتجات المناسبة وفق احتياجاتهم.

وفي سبتمبر الماضي، أطلقت الشركة ميزة "الشراء المباشر" التي سمحت للمستخدمين باختيار المنتجات وإضافتها إلى سلة الشراء داخل المحادثة، ثم إتمام عملية الدفع دون مغادرة التطبيق.

وياتي الهدف من هذه الميزة تحويل ChatGPT إلى بوابة تسوق متكاملة تنافس منصات التجارة الإلكترونية التقليدية، مع تجربة تعتمد على الحوار بدلا من التصفح المعتاد.

تجربة غير موفقة

ولم تحقق التجربة النتائج المرجوة، إذ وفقا للشركة، لم توفر ميزة Instant Checkout المرونة الكافية، كما لم يظهر المستخدمون إقبالا كبيرا على إتمام عمليات الشراء عبر الدردشة.

وأشارت تقارير إلى أن مواقع التجارة الإلكترونية لم تسجل عوائد ملموسة من الزيارات القادمة من ChatGPT.

ونتيجة لذلك، قررت OpenAI تقليل أولوية هذه الميزة والانتقال إلى نموذج يركز على دعم القرار الشرائي قبل تنفيذه.

ChatGPT

كشفت OpenAI عن بروتوكول جديد باسم Agentic Commerce Protocol ، الذي يمكن المتاجر الإلكترونية من إدماج بيانات منتجاتها مباشرة في ChatGPT. ويقدم هذا البروتوكول تجربة أكثر عمقا للتعرف على المنتجات ومقارنتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

وبموجب هذا التوجه، يمكن للمستخدم طرح استفسارات دقيقة للحصول على توصيات حقيقية تتضمن، عرض منتجات متعددة، مقارنة الأسعار والمواصفات، الاطلاع على التقييمات، ومشاهدة الصور بشكل متجاور، بدلا من الاكتفاء بإرشادات عامة كما كان سابقا.

الشراء خارج التطبيق

مع استمرار إمكانية الشراء المباشر داخل التطبيق، يوجّه ChatGPT المستخدمين الآن إلى مواقع المتاجر أو تطبيقاتها لإتمام عمليات الدفع.

وتسمح OpenAI للتجار بإنشاء تطبيقاتهم الخاصة داخل ChatGPT، مما يمنحهم مرونة أكبر في التحكم في تجربة الدفع بدلا من الاعتماد على نظام موحد داخل المنصة.

وقد لا تعد هذه الخطوة تراجعا عن طموحات OpenAI، بل تأتي ضمن رؤية أوسع لتحويل ChatGPT إلى تطبيق شامل يجمع بين البحث والإنتاجية والتواصل والتسوق في منصة واحدة.