تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة
كتب : محمد نصار
أسعار تذاكر مترو الأنفاق
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، قائمة أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.
زيادة تذاكر مترو الأنفاق
طبقت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، زيادة جديدة بمقدار 2 جنيه على فئتين من فئات تذاكر مترو الأنفاق، لترتفع التذكرة حتى 9 محطات من 8 إلى 10 جنيهات، والتذكرة حتى 16 محطة من 10 إلى 12 جنيهًا.
أسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة
- تذكرة حتى 9 محطات بـ10 جنيهات
- تذكرة حتى 16 محطة بـ12 جنيهًا.
- تذكرة حتى 23 محطة بـ15 جنيهًا.
- تذكرة حتى 39 محطة بـ20 جنيهًا.
أسعار تذاكر كبار السن وذوي الهمم
- تذكرة كبار السن حتى 9 محطات بـ5 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 16 محطة بـ6 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 23 محطة بـ8 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 39 محطة بـ10 جنيهات.
- تذكرة أصحاب الهمم بـ5 جنيهات.
- الأطفال تحت سن 4 سنوات مجانًا.
