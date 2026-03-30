برلماني يرفض قرضًا بـ300 مليون دولار: الأزمة في استدامة الدَّين

كتب : نشأت حمدي

01:25 م 30/03/2026 تعديل في 02:10 م

مجلس النواب

أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، رفض قرض مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار تُسدد على 30 سنة.

وقال فؤاد: لسنا بمعرض لشيطنة الاستدانة؛ فإن الدَّين يرحل ولا يموت، وأمر طبيعي أن تستدين الدول، إنما الأزمة في استدامته، فالأمر ليس قرضًا ميسرًا أو إشكالية في تيسير السيولة، وإنما في ترحيل الاستحقاقات .

نائب: 65 % من استخدامات الموازنة خدمة دين وأقساط

وأضاف النائب: إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساط توازي 65% من الاستخدامات العامة، وأن الحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض إنما هيكل الإدارة الاقتصادية.

وتابع فؤاد: نحتاج أولًا إلى تعبئة الموارد؛ لأن الدولة لا تولد موارد، وهذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيًّا بنفسها ولنفسها. والأمر الثاني استدامة الدين نفسه؛ فهو يضيق الحيز المالي لأن الموازنة العامة يلتهمها الدين، ونحن نشيطن أزمة تعبئة الموارد وعدم القدرة على منع استدامة الدين، فأصبح المواطن يتحمل هذا الثمن وحده، وأصبح من المؤلفة جيوبهم، متسائلًا عن خطة الحكومة لمواجهة استدامة الدين وتعبئة الموارد قبل الاستمرار في القروض.

