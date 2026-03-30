جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بعيادات ابن لقمان لمتابعة الخدمة الطبية وتوافر الأدوية

كتب : رامي محمود

12:08 م 30/03/2026 تعديل في 12:36 م
    محافظ الدقهلية يتفقد عيادات ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة (3)_3
    محافظ الدقهلية يتفقد عيادات ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة (1)_1
    محافظ الدقهلية يتفقد عيادات ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة (4)_4
    محافظ الدقهلية يتفقد عيادات ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة (5)_5

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، داخل عيادات ابن لقمان التابعة للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العمل وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين.

متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمة

تفقد محافظ الدقهلية سير العمل داخل العيادات، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، مع مراجعة موقف توافر الأدوية وآليات صرفها، مؤكدًا أن حصول المواطنين على الرعاية الصحية بسهولة ودون معاناة يمثل أولوية قصوى.

توجيهات مشددة بتوفير الأدوية

شدد طارق مرزوق على ضرورة انتظام تقديم الخدمة الطبية دون أي تقصير، مع أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المرضى والعمل على تحسين مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.
ووجّه محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية وسد أي عجز داخل العيادات، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى.

استمرار الجولات المفاجئة

أكد المحافظ استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية في أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة.

إشادة بمستوى الأداء

وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود المبذولة داخل العيادات وانتظام العمل بها، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المرضى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التأجيل.

محافظ الدقهلية طارق مرزوق التأمين الصحي عيادات ابن لقمان

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
نصائح طبية

مرق العظام أم مرق الدجاج.. أيهما الأنسب لنظامك الغذائي؟
المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
أخبار مصر

المونوريل والقطار السريع.. تحرك حكومي عاجل لحسم التعويضات وتسريع التنفيذ
الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه
أخبار البنوك

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيهًا اليوم لأول مرة في تاريخه
تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
اقتصاد

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب
نصائح طبية

نصائح ذهبية لخفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب

