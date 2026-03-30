أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة ميدانية مفاجئة صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، داخل عيادات ابن لقمان التابعة للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العمل وضمان تقديم خدمة طبية مناسبة للمواطنين.

متابعة ميدانية لضمان جودة الخدمة

تفقد محافظ الدقهلية سير العمل داخل العيادات، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين، مع مراجعة موقف توافر الأدوية وآليات صرفها، مؤكدًا أن حصول المواطنين على الرعاية الصحية بسهولة ودون معاناة يمثل أولوية قصوى.

توجيهات مشددة بتوفير الأدوية

شدد طارق مرزوق على ضرورة انتظام تقديم الخدمة الطبية دون أي تقصير، مع أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المرضى والعمل على تحسين مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية.

ووجّه محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، بضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية وسد أي عجز داخل العيادات، بما يضمن عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى.

استمرار الجولات المفاجئة

أكد المحافظ استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية في أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة.

إشادة بمستوى الأداء

وأشاد محافظ الدقهلية بالجهود المبذولة داخل العيادات وانتظام العمل بها، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المرضى في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وأن صحة المواطنين تمثل أولوية لا تقبل التأجيل.