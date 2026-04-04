قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ك.م.م" عاطل بالسجن المؤبد، بعد إدانته في قضية اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سلامة شاهين وعمر أحمد فتحي ومحمد جميل خلف الله، وسكرتارية مينا مجدي.

إخطار أمني يكشف نشاط المتهم

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 36032 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

ضبط 300 طربة حشيش

وكشفت التحقيقات أنه عقب صدور إذن من جهات التحقيق بضبط المتهم "ك.م.م" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها 300 طربة من مخدر الحشيش، كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط معه من متحصلات البيع، فجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.