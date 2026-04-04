ترجع للعصر العثماني.. إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:41 م 04/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (2)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (4)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (5)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (3)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (7)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (6)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (9)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (8)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (10)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (11)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (1)
  • عرض 13 صورة
    إحباط تهريب عملات أثرية بمطار الإسكندرية (12)

أحبطت سلطات جمارك مطار الإسكندرية الدولي محاولة راكبة قادمة من المملكة العربية السعودية تهريب 10 عملات معدنية أثرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 وقوانين حماية الآثار والاستيراد والتصدير والجمارك.

الأشعة تكشف ما تخفيه الراكبة

كان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكبة "أ.م.أ" أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على رحلة طيران العربية، بعدما تلاحظ من خلال جهاز الفحص بالأشعة وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة فى حقيبتين تخصان الراكبة.

وبسؤال الراكبة عما اذا كانت تحمل أشياء تستحق الضرائب أو الرسوم الجمركية تريد الإفصاح عنها أو أشياء محظورة، فأفادت بأن بحوزتها عملات قديمة.

ضبط 10 عملات معدنية أثرية

وكشفت لجنة جمركية مشكلة لفحص أمتعة الراكبة وجود 10 قطع معدنية قديمة، ليقرر مدير الجمرك، عرضها على الوحدة الأثرية بمطار الإسكندرية الدولى.

وأكدت الوحدة الأثرية أن العملات تشمل عملتين ترجعان إلى العصر العثماني و4 عملات ترجع إلى عصر الملك فؤاد الأول و4 عملات ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول، وحظر تصدير أو استيراد البعض الآخر منها بطرق غير مشروعة، ووجوب التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الراكبة إلى النيابة

قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2026 وتسليم الحرز والراكبة وأوراق المحضر إلى شرطة أمن الموانئ بالمطار، لإرسالهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ شؤونها.

