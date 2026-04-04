أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن طهران قررت السماح بمرور السفن التي تحمل ما تصفه بـ"السلع الأساسية" عبر مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط التوترات المستمرة في الممر الملاحي الحيوي.

وذكرت وكالة تسنيم أن القرار يشمل السفن التي تنقل سلعًا أساسية، خاصة المواد الغذائية ومستلزمات الثروة الحيوانية، سواء كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية أو تعمل في المنطقة.

وجاء ذلك في وثيقة موجهة إلى رئيس منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية، وقعها هومان فتحي، نائب رئيس قسم التنمية التجارية، حيث أشار إلى منح الإذن بمرور هذه السفن عبر المضيق وفق إجراءات محددة.

وأضاف المسؤول أن الجهات التنفيذية المعنية تم توجيهها لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عبور السفن، بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة.

كما أوضح أن قائمة بالسفن الجاهزة لعبور المضيق سيتم إرسالها مسبقًا للتنسيق، في إطار تنظيم حركة الملاحة.

ورغم هذا القرار، لا تزال تفاصيل تعريف "السلع الأساسية" غير واضحة، كما لم يتبين ما إذا كانت إيران ستستمر في فرض قيود على السفن القادمة من دول تعتبرها معادية.