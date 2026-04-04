تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القليوبية ومرافقوه، محطة الصواف لتعبئة الموالح والحاصلات الزراعية، وذلك خلال جولته التفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد علي الصواف، رئيس مجلس الإدارة، حول نشاط المحطة، وعملية الإنتاج والتصدير، وعدد العمالة. وأوضح أن المحطة تقع على مساحة 5280 مترًا مربعًا، وتعمل في فرز وتعبئة وتصدير الموالح والحاصلات الزراعية بطاقة إنتاجية يومية تبلغ نحو 250 طناً، بما يعادل 10 حاويات 40 قدماً.

ويبلغ حجم التصدير السنوي 40 ألف طن بقيمة نحو 20 مليون دولار، تمثل 75% من إجمالي الإنتاج، بينما تخصص 25% للسوق المحلية. ويعمل بالمحطة 250 عاملاً وعاملة.

مراحل الإنتاج بالمحطة

أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الإنتاج يمر بعدة مراحل تشمل: الفرز المبدئي، الغسيل، التطهير بمطهرات غذائية، التجفيف الأولى، الفرز اليدوي، تشميع الثمار، التجفيف الثانية، فرز ما قبل الفرز الآلي، استخدام كاميرات الذكاء الاصطناعي للفرز والتحجيم، التعبئة، رص المنتج على بالتات خشبية، وأخيرًا الشحن.

حوار رئيس الوزراء مع العاملين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي حوارًا مع العاملين والعاملات بالمحطة، وأشاد بنسبة السيدات الكبيرة التي تعمل بالمحطة، مؤكداً حرصه على الاطمئنان على رضاهن عن أوضاع العمل، المرتبات، وقرب محل إقامتهن من المحطة، مشيداً بدور المحطة في توفير فرص عمل ودعم التصدير.