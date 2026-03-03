88 عامًا و4 زيجات.. عم إبراهيم جمع بين زوجتين تحت سقف واحد: "الستات عايزين

اعتمد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، خرائط تحديث المخطط الاستراتيجي لمدن شبين الكوم وقويسنا وأشمون وبركة السبع، تمهيدًا لاعتمادها من المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها عقب النشر.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظ، والمهندسة إيمان الشامي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

استغلال أمثل للموارد واستيعاب الزيادة السكانية

أكد محافظ المنوفية أن تحديث المخطط الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة، واستيعاب الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية، مشددًا على استمرار العمل لاستكمال تحديث المخططات الاستراتيجية لباقي مدن المحافظة.

الاعتماد جاء وفق القانون 119 لسنة 2008

أوضح المحافظ أن التحديث تم وفقًا للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ويشمل تحديد التوسعات العمرانية الجديدة وأماكن الخدمات العامة واستيعاب النمو العمراني في مختلف اتجاهات المدن، بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

الحد من العشوائيات وحماية الأراضي

وأشار إلى أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يسهم في تحديد مناطق الامتداد العمراني الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي، وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية، إلى جانب دعم المرافق الأساسية، والإدارة الرشيدة لأراضي التنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة.

وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي أيضًا للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على أملاك الدولة، وضمان عدم إهدار ملكيات المواطنين، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة بالمحافظة.