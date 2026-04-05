

وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية، تعرض مخازن في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيّرة مجهولة.



وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن شركة نفط ميسان تعلن عن تعرُّض مخازن تابعة لها في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

وأضاف البيان: "لم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين موظفي الشركة"، إذ أن الشركة تُهيب بالعاملين كافة من ملاكات الجهد الوطني أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، في ظل التحديات والظروف الراهنة.

كان مسؤولون في قطاع النفط العراقي قد أفادوا الشهر الماضي بسقوط طائرتين مسيّرتين، قرب حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة جنوب البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقا لسكاي نيوز.