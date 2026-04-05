إعلان

وزارة النفط العراقية تٌعلن تعرض حقل البزركان النفطي لهجوم بمسيّرات مجهولة

كتب : مصراوي

02:57 ص 05/04/2026

هجوم مسيرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية، تعرض مخازن في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيّرة مجهولة.


وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن شركة نفط ميسان تعلن عن تعرُّض مخازن تابعة لها في حقل البزركان النفطي لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

وأضاف البيان: "لم يسفر الهجوم عن أي إصابات بين موظفي الشركة"، إذ أن الشركة تُهيب بالعاملين كافة من ملاكات الجهد الوطني أخذ الحيطة والحذر، والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، في ظل التحديات والظروف الراهنة.

كان مسؤولون في قطاع النفط العراقي قد أفادوا الشهر الماضي بسقوط طائرتين مسيّرتين، قرب حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة جنوب البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق