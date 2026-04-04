العثور على فتاة مشنوقة بالمنيا.. وتحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة

كتب : جمال محمد

11:55 م 04/04/2026

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها، مساء السبت، بمركز سمالوط.

وتلقت المديرية إخطارًا من إحدى الأسر يفيد بالعثور على ابنتهم مشنوقة داخل غرفة المنزل في ظروف غامضة.

نقل الجثة وانتظار تقرير الطبيب الشرعي

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط لحين انتداب الطبيب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية. فيما تكثف إدارة البحث الجنائي جهودها لتحديد حقيقة الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

إجراءات قانونية وتحقيق النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دعم نفسي للمصابين والمهددين بالانتحار

تعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين والراغبين في الانتحار عبر عدة جهات، أبرزها:

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان: 08008880700 – 0220816831، متاح طوال اليوم.

المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102 لتلقي الاستفسارات النفسية وتقديم الدعم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار من الكبائر وجريمة في حق النفس، وأن الشخص المنتحر ليس كافرًا، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع الأمر كمرض نفسي قابل للعلاج دون تقليل ذنب الفعل أو تبريره.

