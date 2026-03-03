تمكن فريق جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى الفيوم العام من إنقاذ ذراع شاب يبلغ من العمر 41 عامًا من البتر، بعد عملية جراحية ميكروسكوبية دقيقة ومعقدة استمرت حوالي 9 ساعات متواصلة، أعادت له وظائف ذراعه بالكامل.

تفاصيل الحادثة

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المريض (م. ث. أ) في حالة حرجة، إثر تعرضه لحادث سقوط زجاج على يده، ما أدى إلى قطع شبه كامل في الذراع الأيمن مع انقطاع تام في الدورة الدموية والأعصاب والأوتار، مما وضع الطرف أمام خطر الفقدان التام.

فور وصوله، تم استنفار الطواقم الطبية وتجهيز غرفة العمليات، وانطلقت الجراحة في تمام الساعة السابعة مساءً بعد الإفطار، واستمرت حتى الرابعة من فجر اليوم التالي.

خطوات العملية الجراحية

وجرى خلال العملية إعادة توصيل الدورة الدموية لليد والذراع بالكامل، توصيل الأعصاب الرئيسية المغذية للطرف العلوي، إصلاح كافة الأوتار المقطوعة تحت التخدير العام.

وبفضل مهارة الفريق الطبي، تكللت الجراحة بالنجاح، واستعاد الذراع وظائفه الحيوية والدورة الدموية، ويرقد المريض حاليًا تحت الملاحظة الدقيقة في قسم العناية الجراحية بحالة مستقرة.

إشادة وتكريم الفريق الطبي

وجهت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي أجرى الجراحة تحت إشراف الدكتور سيد أحمد الحنفي، بمشاركة الدكتور مصطفى حسن استشاري التجميل والجراحة والإصلاح، والدكتور أحمد النحاس أخصائي جراحة التجميل، بالإضافة إلى الأطباء المقيمين أحمد ناجي وسام حمدي، وفريق التخدير بقيادة الدكتور عمر مصطفى، وفريق التمريض أمل ناصر، شروق أحمد، وحسناء أيمن، بإشراف الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام.