أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة داخل قناة السويس من الاتجاهين، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات الملاحية بصورة طبيعية وعلى مدار الساعة.

عبور 56 سفينة بحمولات 2.6 مليون طن

وأوضح رئيس الهيئة أن القناة شهدت، اليوم الثلاثاء، عبور 56 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن.

وأشار إلى عبور 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات صافية تقدر بمليون طن، مقابل عبور 32 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات صافية بلغت 1.6 مليون طن.

تعليق بعض الخطوط الملاحية إجراء مؤقت

ولفت الفريق ربيع إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها من القناة يعد إجراءً مؤقتًا، يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا استمرار التواصل والتنسيق مع العملاء والخطوط الملاحية لضمان انتظام حركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

100 سفينة خلال 3 أيام

وأشار إلى أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية عبور 100 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 3.8 مليون طن، بما يعكس استمرار الثقة في القناة كممر ملاحي عالمي رئيسي.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لانفراجة قريبة في الأوضاع الأمنية، لما لها من تأثير مباشر على حرية الملاحة في المنطقة.