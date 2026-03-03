محافظ أسيوط: رقابة مشددة على أراضي أملاك الدولة لمنع أي تعديات

لقي مواطن مصرعه وأصيب آخر، صباح اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي.

تفاصيل حادث تصادم

تلقي قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 47 بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارتين ملاكي بالطريق المشار إليه.

مصرع وإصابة شخصين

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر وتحطم السيارتين، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.