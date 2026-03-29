هنأ المهندس حازم الأشموني اللاعب عمرو هاني محمود عبد العزيز، ابن محافظة الشرقية، بعد إحرازه الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 عامًا، والتي أقيمت على استاد النادي الإسماعيلي خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس 2026.

وجاء تتويج اللاعب الموهوب بعد تألقه في سباق 400 متر، محققًا زمنًا قدره 49.71 ثانية، ما ضمن له مكانًا ضمن قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العرب المقبلة، مؤكدًا قدراته على تمثيل مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا الإنجاز يمثل ثمار المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وصقلها، وإعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المنافسات.

وشدد الأشموني على أن تأهل اللاعب لتمثيل المنتخب يعكس مدى العزيمة والإصرار لدى أبناء الشرقية، مشيرًا إلى دعم الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع الشباب والرياضة وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبطال الرياضيين.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى عثمان أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يشكل ركيزة أساسية لاكتشاف وصقل المهارات الرياضية، من خلال برامج تدريبية شاملة تهدف إلى إعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا، مشيرة إلى نجاح المشروع في تخريج أبطال محليين ودوليين وتحقيق نتائج مشرفة لمصر.