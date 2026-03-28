تابع اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اليوم السبت، بدء تنفيذ قرار غلق المحال العامة في تمام الساعة التاسعة مساءً، اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026، بحضور اللواء عبد الله الديب، السكرتير العام، والمحاسب خالد النمر، السكرتير العام المساعد.

متابعة لحظية عبر الاتصال المرئي

أجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق، حيث يشمل القرار جميع المحال التجارية الخاضعة لقانون المحال العامة، بما في ذلك المراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، في الشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة.

تشديد على التواجد الميداني

شدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر في الشارع، مع تكثيف الحملات الرقابية بشكل دوري، للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

توعية أصحاب الأنشطة

وأكد المحافظ ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية المختلفة، لتوعيتهم بقرار الغلق ومواعيد تطبيقه، بما يضمن الانضباط العام والتعاون في تنفيذ القرار.

خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لتنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة ويدعم جهود الدولة في إدارة الموارد بكفاءة.