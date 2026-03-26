أغرب زفة بالفيوم.. موكب عُرس من 6 لوادر يُثير دهشة الأهالي (صور وفيديو)

كتب : حسين فتحي

10:20 م 26/03/2026
    طابور من اللودرات فى حفل زفاف بالفيوم
أبدى سكان قرى مركز إطسا بالفيوم اندهاشهم من طريقة تنظيم زفة عرس أحد المواطنين، حيث شاركت 6 لودرات في دخول مقر الحفل، في مشهد استثنائي جذب اهتمام الجميع.
فكرة مبتكرة من صاحب الحفل

نظم الحفل أحد الأشخاص العاملين في مجال المقاولات بقرية قلهانة، حيث قرر استخدام اللودرات كجزء من الزفة، لتكون مجاملة فريدة للعريس، وتبرز نشاطه المهني بطريقة مبتكرة وغير مألوفة في المنطقة.

دهشة المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي

شهد الحفل حضورًا كثيفًا من الأهالي، الذين عبروا عن إعجابهم بالفكرة واندهاشهم من المشهد الغريب، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لللودرات أثناء دخولها حفل الزفاف، ما جعل الحدث حديث الساعة في المحافظة.

