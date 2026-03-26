انهار منزل قديم من الطوب اللبن بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

بلاغ وتحرك فوري

أبلغ الأهالي الجهات المعنية فور وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.

معاينة رسمية للموقع

أجرى صفوت معوض، رئيس مدينة السادات، معاينة ميدانية للمنزل المنهار لتقييم حجم الأضرار وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهياره.

قرار بالإخلاء والإزالة

وجّه رئيس المدينة بإخلاء المنزل بشكل فوري حفاظًا على أرواح المواطنين، مع تنفيذ قرار إزالة عاجل للمنزل الذي تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، والمملوك للمواطن عبد المقصود أبوزيد.

تأكيد على سلامة المواطنين

أكدت الجهات التنفيذية استمرار المتابعة الميدانية لمواجهة أي تداعيات للطقس السيئ، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.