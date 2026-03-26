"البيت وقع بسبب الأمطار".. انهيار منزل قديم في السادات بالمنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

08:47 م 26/03/2026
    رئيس مدينة السادات يوجه بإزالة المنزل
    انهيار منزل بسبب الأمطار في المنوفية
    رئيس المدينة يعاين المنزل
    سقوط سقف منزل بالمنوفية بسبب الأمطار

انهار منزل قديم من الطوب اللبن بقرية جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، نتيجة موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

بلاغ وتحرك فوري

أبلغ الأهالي الجهات المعنية فور وقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان.

معاينة رسمية للموقع

أجرى صفوت معوض، رئيس مدينة السادات، معاينة ميدانية للمنزل المنهار لتقييم حجم الأضرار وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهياره.

قرار بالإخلاء والإزالة

وجّه رئيس المدينة بإخلاء المنزل بشكل فوري حفاظًا على أرواح المواطنين، مع تنفيذ قرار إزالة عاجل للمنزل الذي تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، والمملوك للمواطن عبد المقصود أبوزيد.

تأكيد على سلامة المواطنين

أكدت الجهات التنفيذية استمرار المتابعة الميدانية لمواجهة أي تداعيات للطقس السيئ، والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.

