أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بموانيها لمواجهة سوء الأحوال الجوية، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ورغم ذلك، رست 10 سفن على أرصفة موانئ الهيئة وجرى تداول 13000 طن بضائع و658 شاحنة و53 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و268 شاحنة و37 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و390 شاحنة و16 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة PAN LILY ومغادرة أربع سفن اليوم الأربعاء وهي الحرية، وPELAGOS Express، وPAN LILY، وAlcudia Express.

وسجل ميناء نويبع تداول 3635 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين وآيلة وسينا، وسجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 1823 راكباً.