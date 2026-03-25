وجه الفنان محمود العسيلي رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إحيائه حفله الغنائي في جدة، ضمن حفلات عيد الفطر.

وشارك العسيلي مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلّق قائلاً: "من أحلى الأوقات اللي بتعدي عليّا وأنا معاكم.. اتبسطت جدًا بوجودي مع جمهور جدة".

ماذا قال العسيلي لتركي آل الشيخ؟



وأضاف محمود العسيلي: "شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ، وشكرًا هيئة الترفيه، وشكرًا بنش مارك على اليوم الحلو ده".

مشاركة محمود العسيلي في دراما رمضان 2026



وشارك الفنان محمود العسيلي بالغناء ضمن أحداث مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي عُرض في النصف الأول ضمن سباق دراما رمضان 2026.

أبطال مسلسل "اتنين غيرنا"



المسلسل من بطولة آسر ياسين، دينا الشربيني، هنادي مهنا، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عابد، ناردين فرج، ومحمد السويسي، نور إيهاب، صفوة، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. والعمل من إنتاج ميديا هب، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

